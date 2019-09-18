Врач рассказал о возможном увеличении смертности из-за онкологии

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Д. Рогачева Алексей Масчан рассказал о риске увеличения смертности от онкологии. По его мнению, в России может произойти скачок смертности от рака в районе 30%.

Масчан объяснил, что причина кроется в правилах, по которым государство закупает медицинские препараты. Сейчас наблюдается дефицит лекарств, которые ежедневно необходимы для пациентов, страдающих онкологией. Врачи заменяют эти лекарства непроверенными аналогами, чем ставят под угрозу весь процесс лечения.

Примечательно, что, по словам Масчана, такая ситуация наблюдается не только с дорогостоящими препаратами, но и с основными лекарственными средствами, которые медики используют для терапии и профилактики. Масчан утверждает, что ситуацию может изменить допуск на российский рынок фармацевтики зарубежных препаратов с проверенной репутацией.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала слова онколога, который назвал примерный срок проживания пациентов со злокачественной опухолью мозга.

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