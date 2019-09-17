Медики рекомендуют перец, орехи и капусту для снижения веса

Зарубежные медики рассказали о том, как вести здоровый образ жизни и исключить ожирение. Врачи рекомендовали придерживаться здорового режима сна. Нарушения биоритмов могут спровоцировать диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, а также набор лишнего веса.

Чтобы снизить риск возникновения лишнего веса врачи рекомендовали употреблять больше сладкого перца, орехов, капусты и семечек. Помимо этого, необходимо прогуливаться на свежем воздухе около 30 минут ежедневно, а также избегать спиртного и обработанных сахаров.