Зарубежные медики рассказали о том, как вести здоровый образ жизни и исключить ожирение. Врачи рекомендовали придерживаться здорового режима сна. Нарушения биоритмов могут спровоцировать диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, а также набор лишнего веса.
Чтобы снизить риск возникновения лишнего веса врачи рекомендовали употреблять больше сладкого перца, орехов, капусты и семечек. Помимо этого, необходимо прогуливаться на свежем воздухе около 30 минут ежедневно, а также избегать спиртного и обработанных сахаров.
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