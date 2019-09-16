Ученые из Техасского университета в США провели исследование, в рамках которых выяснили, на самом ли деле яйца губительно влияют на здоровье человека.
Об этом пишет Texas Tech Today — официальное издание университета, сообщает Ren. Tv.
Первый эксперимент показал, что употребление в пищу куриных яиц не приводит к переизбытку насыщенных жиров в организме человека. Исследования других ученых, напомним, демонстрировали обратное.
Считается, что переизбыток насыщенных жиров в человеческом организме приводит к проблемам с сердцем.
В рамках второго эксперимента экспертам из Техасского университета удалось выяснить, что вредными куриные яйца делают бекон или колбаса, с которыми обычно и готовят завтраки.
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