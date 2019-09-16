Сон на боку вреден для позвоночника.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валерий Садовой.
Сон на животе тоже опасен — повышает внутрибрюшное давление, предупредил специалист.
Самая опасная же поза для сна — в положении сидя, указал Садовой. Поза "сидя" крайне пагубно влияет на сердце, поясняет он.
Поза "на спине" — самая оптимальная, подытоживает кардиолог.
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