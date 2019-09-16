Кардиолог: сон на боку и животе опасен для здоровья

Сон на боку вреден для позвоночника.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валерий Садовой.

Сон на животе тоже опасен — повышает внутрибрюшное давление, предупредил специалист.

Самая опасная же поза для сна — в положении сидя, указал Садовой. Поза "сидя" крайне пагубно влияет на сердце, поясняет он.

Поза "на спине" — самая оптимальная, подытоживает кардиолог.