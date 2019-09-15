Онколог: пациенты со злокачественной опухолью мозга живут от 2 до 5 лет

Пациенты, у которых диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, могут прожить от двух до пяти лет.

Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" заявил врач-онколог Андрей Пылев, сообщает агентство новостей РИА.

Для глиобластомы — именно так называют злокачественную опухоль головного мозга врачи — характерны высокая степень агрессивности, отметил эксперт. Но даже в неоперабельных случаях возможны варианты лечения, которые позволят продлить пациенту жизнь, заявил Андрей Пылев.

Чаще всего в подобных случаях врачи используют технологии так называемой комбинированной терапии, отметил врач-онколог. Терапия, пояснил Пылев, позволит продлить человеку жизнь на несколько лет.

В некоторых случаях пациенты с диагностированной злокачественной опухолью головного мозга проживали и пять лет, поделился специалист.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн подтвердил, что спиртные напитки и курение табака являются основными факторами развития онкологических заболеваний.

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