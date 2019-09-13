Для лечения лейкемии впервые применили генетическое редактирование

Китайские специалисты впервые провели операцию, во время которой было опробовано генетическое редактирование клетки пациента с ВИЧ-инфекцией и лейкемией. Об этом сообщает журнал New England Journal of Medicine.

В рамках экспериментального метода лечения после проведения лучевой терапии пациенту ввели собственные отредактированные клетки. Побочных эффектов после операции не было, однако результативность редактирования генома оказалась немного ниже, чем ожидали ученые.

В своей работе они подчеркнули, что мутация должна была придать клеткам пациента устойчивость в ВИЧ. По задумке медиков, если пересадить человеку его же клетки с такой мутацией, это может спасти его от инфекции.

Специалисты отредактировали геном клеток, а затем пересадили их добровольцу. Перед процедурой мужчина прошел курс лучевой терапии. Операция прошла успешно и спустя 19 месяцев у пациента не обнаружили аномалий и негативных последствий операции. Но особых улучшений с инфекцией не произошло. Ученым удалось внести мутацию лишь в 17,8% взятых у пациента клеток, в организме их количество сократилось до 5-8%.

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