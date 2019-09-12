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Шоколад назвали важным продуктом для нормальной работы стволовых клеток

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Шоколад необходим для нормальной работы стволовых клеток. Об этом рассказал американский доктор Уильям Ли. 

По его словам, механизм работы стволовых клеток до сих пор неизвестен, однако специалисты уже выяснили, что клетки являются своего рода "фабрикой" по производству крайне важных для роста и восстановления органов химических веществ. 

"Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки", - пояснил специалист, передает "Российская газета". 

Употребление алкоголя и курение снижает активность стволовых клеток, а правильное питание, наоборот, повышает. Среди особенно полезных продуктов оказался зеленый чай и черный шоколад. Врач посоветовал исключить из рациона пищу с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

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Темы еда врачи питание шоколад организм продукты стволовые клетки
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