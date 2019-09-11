С возрастом в организме человека замедляется липидный обмен, и это приводит к росту массы тела. К такому выводу пришла группа ученых из Швеции и Франции.
Они отмечают, что этот процесс происходит даже в том случае, если человек столько же ест, сколько раньше, и делает такие же физические упражнения.
В исследовании участвовали более 50 человек, наблюдали за обменом их жиров специалисты 13 лет. За это время у всех без исключения скорость обмена липидов снизилась, а вес увеличился в среднем на 20%.
Ученые заявили, что впервые удалось доказать, что в пожилом возрасте процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела не зависимым от других факторов образом. Их работа подтвердила гипотезу о том, что обмен жиров можно ускорить с помощью увеличения физической нагрузки.
Напомним, ранее в минздраве заявили, что темп заболеваемости россиян ожирением к 2025 году должен сократиться более чем в пять раз. Об этом говорится в проекте стратегии формирования здорового образа жизни.
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