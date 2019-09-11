Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в законодательство необходимо внести поправки, которые позволят врачам без страха выписывать обезболивающие препараты.
"Сейчас все знают, что медики попросту боятся выписать обезболивающие лекарства, поскольку это сплошная головная боль. Чтобы решить эту проблему нужно создать такие правовые рамки, которые позволят врачам без страха выписывать эти препараты по показаниям пациентов", - заявил премьер-министр.
По словам Медведева, такой механизм уже создается в России.
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