В российских регионах, где проживает более одного миллиона ВИЧ-инфицированных, заканчиваются запасы ламивудина. Это основное лекарство, которое выписывают почти каждому инфицированному. Движение "Пациентский контроль" утверждает, что Минздрав в четвертый раз может сорвать госзакупки этого препарата.
Если сроки госзакупок ламивудина все-таки будут сорваны, то 1 октября около 16 российских регионов столкнуться с дефицитом лекарства. По словам участницы движения "Пациентский контроль" Юлии Верещагиной, самая сложная ситуация наблюдается в Тульской области. Там о полном отсутствии препарата начали говорить еще в конце июня.
Также Верещагина рассказала, что ламивудин ввозят в регионы ограниченным количеством. В аптеках его найти практически невозможно, поскольку в РФ лечение от ВИЧ бесплатно. Инфицированные получают необходимые лекарства от государства.
В Минздраве рассказали, что после проведения аукциона на закупку ламивудина, таблетки будут направлены в четыре региона, где наблюдается самый острый дефицит препарата. В Тульскую область направят 273 тысячи таблеток, в Ленинградскую - 417 тысяч, в Челябинскую - 1,14 миллионов, а также в Свердловскую область - 1,37 миллионов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об акциях протеста 2010 года, когда ВИЧ-инфицированные вышли на улицы из-за острой нехватки лекарств.
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