Минздрав даст рекомендации по курению электронных сигарет

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведомство планирует изучить связь между электронными сигаретами и заболеваниями легких. Об этом чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

В Минздраве встревожились новостью из США о том, что болезнь, спровоцированная курением электронных сигарет, привела к смерти пяти человек. Главного терапевта Минздрава РФ обязали провести исследование электронных сигарет на предмет зависимости с тяжелыми заболеваниями органов дыхания. По итогам своей работы, главный терапевт должен составить рекомендации об урегулировании использования и продаж электронных сигарет на территории РФ.

Ведомство также поручило главному специалисту по патологической анатомии изучить случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте и проанализировать их возможную связь с потреблением электронных сигарет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что уже пять человек в США умерли от неизвестной болезни, которая была спровоцировала курением электронных сигарет.

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