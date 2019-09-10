Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минздрав даст рекомендации по курению электронных сигарет

Здоровье print

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведомство планирует изучить связь между электронными сигаретами и заболеваниями легких. Об этом чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

В Минздраве встревожились новостью из США о том, что болезнь, спровоцированная курением электронных сигарет, привела к смерти пяти человек. Главного терапевта Минздрава РФ обязали провести исследование электронных сигарет на предмет зависимости с тяжелыми заболеваниями органов дыхания. По итогам своей работы, главный терапевт должен составить рекомендации об урегулировании использования и продаж электронных сигарет на территории РФ.

Ведомство также поручило главному специалисту по патологической анатомии изучить случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте и проанализировать их возможную связь с потреблением электронных сигарет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что уже пять человек в США умерли от неизвестной болезни, которая была спровоцировала курением электронных сигарет.

Читайте также:

215 человек заболели в США из-за вейпов. Один умер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы вейпы легкие здоровье минздрав заболевания электронные сигареты
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Признаки и симптомы, говорящие о наличии гипертиреоза
Житейские истории
Как происходит вербовка в разведке
Полезно знать
Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии
Новости Все >
Зеленский успешно провел свой закон через обновленную Раду
Житель Югры бросил женщину наедине с медведем и убежал
Минздрав даст рекомендации по курению электронных сигарет
Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в гостинице
Британский парламент снова помешал Джонсону заблокировать брексит
Трамп: в увеличении военных расходов США виноваты Россия и Китай
Председателя движения "Русофилов" в Болгарии подозревают в шпионаже
"Урал" готов пригласить Кокорина и Мамаева в команду
Биатлонист Логинов подписал контракт с СБР
Гендиректор "Дождя" опубликовала детали своего приглашения в СК
Последние материалы
Британский парламент снова помешал Джонсону заблокировать брексит
Трамп: в увеличении военных расходов США виноваты Россия и Китай
Председателя движения "Русофилов" в Болгарии подозревают в шпионаже
"Урал" готов пригласить Кокорина и Мамаева в команду
Биатлонист Логинов подписал контракт с СБР
Гендиректор "Дождя" опубликовала детали своего приглашения в СК
Граждане РФ скрывают от социологов правду о своих сбережениях
СМИ рассказали о неудачной попытке ЦРУ вывезти своего агента из России
Украина готова к новому обмену заключенными с Россией
Клип Тимати и Гуфа "Москва" удалили с Youtube
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом

Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом. По сути, она признала себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.

Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
"Легкие планеты" находятся в океане
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Пуарье. Полное видео боя
Открытия
Лечение СПИДа породит мутантов
Общество
Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России

По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.

Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Общество
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Общество
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Общество
Иллюзия выбора: школьникам в Татарстане навязывают татарский язык
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?

В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!

Секрет телепортации раскрыт?
"Легкие планеты" находятся в океане
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Ваше здоровье
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Гипотезы
Разделение полов осуществили... паразиты
Игорь Буккер Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии Игорь Буккер Василий Амирджанов Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 10 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Клип Тимати и Гуфа "Москва" удалили с Youtube
CNN: в 2017 году США отозвали своего шпиона в правительстве РФ
Растяжка и пластиковая бутылка помогут избавиться от носогубных складок
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Роскачество: грибы, мясо и курицу не стоит мыть перед приготовлением
Гол Марио Фернандеса принес России победу над Казахстаном
Чистый госдолг РФ впервые с момента введения санкций стал отрицательным
Чистый госдолг РФ впервые с момента введения санкций стал отрицательным
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
CNN: в 2017 году США отозвали своего шпиона в правительстве РФ
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России "быть нормальной"
В Москве взлетел спрос на жилье в новостройках
Чистый госдолг РФ впервые с момента введения санкций стал отрицательным
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
История и современность
Преторианская гвардия: "спецназовцы" римских императоров
Преторианская гвардия: "спецназовцы" римских императоров
Битва при Бадахосе: эпизод Пиренейской войны
Битва при Бадахосе: эпизод Пиренейской войны
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
Первая атака танков: как британцы до смерти напугали немцев
Первая атака танков: как британцы до смерти напугали немцев
Почему французы не признают Нестерова первым, кто выполнил "мертвую петлю"
Почему французы не признают Нестерова первым, кто выполнил "мертвую петлю"
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Фотогалереи
Авто для "дяди Стёпы" 5 Фото Авто для "дяди Стёпы"
Фигурки, вырезанные скальпелем 5 Фото Фигурки, вырезанные скальпелем
Ловись, крокодил, большой и маленький! 7 Фото Ловись, крокодил, большой и маленький!
Тот самый предел мечтаний 6 Фото Тот самый предел мечтаний
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Домашнее
Правила выхаживания недоношенного малыша
Процедура Уиппла и другие методы лечения рака поджелудочной железы
Терапия опиоидами во время беременности в будущем не вредит новорожденным
Чесночно-луковая ингаляция, горчица и другие народные средства против насморка
Как выбрать ванночку для крохи: 6 изделий для удобного купания
Семейный гороскоп на 9-15 сентября: у Весов счастье и гармония, у Стрельцов развод
Почему срываются попытки бросить курить или начать заниматься спортом?
Мозговые сигналы выглядят одинаково во сне и при бодрствовании
Санитарный врач потребовал 210 тысяч за возможность убирать мусор
Санитарный врач потребовал 210 тысяч за возможность убирать мусор
Врач объяснил, почему не стоит пользоваться дезодорантом ежедневно
Врач объяснил, почему не стоит пользоваться дезодорантом ежедневно
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Отличительные признаки идеального мужчины
Отличительные признаки идеального мужчины
10 летних платьев, которые можно носить осенью
10 летних платьев, которые можно носить осенью
О мужчинах: правда и вымысел. (Часть 2)
О мужчинах: правда и вымысел. (Часть 2)
Женский гороскоп на неделю (9-15 сентября)
Женский гороскоп на неделю (9-15 сентября)
Как сделать функциональной маленькую кухню
Как сделать функциональной маленькую кухню
Стираем вещи в машинке правильно
Стираем вещи в машинке правильно
Забавные фото
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ