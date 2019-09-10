Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведомство планирует изучить связь между электронными сигаретами и заболеваниями легких. Об этом чиновник рассказал в своем телеграм-канале.
В Минздраве встревожились новостью из США о том, что болезнь, спровоцированная курением электронных сигарет, привела к смерти пяти человек. Главного терапевта Минздрава РФ обязали провести исследование электронных сигарет на предмет зависимости с тяжелыми заболеваниями органов дыхания. По итогам своей работы, главный терапевт должен составить рекомендации об урегулировании использования и продаж электронных сигарет на территории РФ.
Ведомство также поручило главному специалисту по патологической анатомии изучить случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте и проанализировать их возможную связь с потреблением электронных сигарет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что уже пять человек в США умерли от неизвестной болезни, которая была спровоцировала курением электронных сигарет.
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