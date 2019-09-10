Интернациональная команда ученых из России, Британии, Швейцарии, США и Финляндии обнаружила механизм, который обезвреживает молекулу вируса СПИД.
Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.
Действие механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в человеческий организм, "изымает" атом цинка из молекулы вируса. Это приводит к дезактивации вируса.
Важно, отмечают ученые, что процесс никак не затрагивает здоровые клетки человека.
Как сообщает ЮУрГУ, подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые.
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