Курица, мясо и грибы вошли в список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением.
Об этом, ссылаясь на исследование ученых из Соединенных Штатов Америки, сообщает Роскачество.
В ходе мытья, например, мяса, указывают эксперты, патогенные бактерии не погибают, но вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Покупные грибы же, сообщает Роскачество, производитель перед упаковыванием и так моет и очищает от грызи, земли и пыли. Кроме того, грибы могут испортиться при мытье — дело в том, поясняют специалисты, что они хорошо впитывают влагу.
Мыть же необходимо овощи, фрукты и рыбу, сообщает Росстат. Стоить ли мыть, например, сухофрукты, семечки и зелень — спорный вопрос, признают эксперты. В случае с этими продуктами следует ориентироваться на указания в маркировке, советуют они.
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