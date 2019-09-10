Роскачество: грибы, мясо и курицу не стоит мыть перед приготовлением

Курица, мясо и грибы вошли в список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением.

Об этом, ссылаясь на исследование ученых из Соединенных Штатов Америки, сообщает Роскачество.

В ходе мытья, например, мяса, указывают эксперты, патогенные бактерии не погибают, но вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Покупные грибы же, сообщает Роскачество, производитель перед упаковыванием и так моет и очищает от грызи, земли и пыли. Кроме того, грибы могут испортиться при мытье — дело в том, поясняют специалисты, что они хорошо впитывают влагу.

Мыть же необходимо овощи, фрукты и рыбу, сообщает Росстат. Стоить ли мыть, например, сухофрукты, семечки и зелень — спорный вопрос, признают эксперты. В случае с этими продуктами следует ориентироваться на указания в маркировке, советуют они.