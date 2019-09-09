Центр сердечных болезней в Польше собрал обширную базу данных болезней сердца, чтобы выявить основные риски возникновения инфарктов.
Специалисты выяснили, что один из главных факторов, увеличивающих риск инфаркта - это стресс на работе. По этой причине 17% инфарктов происходят в понедельник. На другие рабочие дни приходится около 15% подобных случаев. На выходные лишь 11-12%.
Кардиологи также опровергли утверждение о том, что большинство инфарктов случается утром. На утренние часы приходится 27% инфарктов, на день - 35%. Вечером приступы случаются у 22% сердечников, а ночь оказалась самым безопасным временем.
Также риск инфаркта повышается в несколько раз в первый и последний день отпуска. "Поездки в тропические страны, стресс, связанный с продолжительным путешествием, физическое и эмоциональное напряжение в первые и последние дни отпуска - все это факторы риска", - подчеркивают врачи.
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