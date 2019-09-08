Стало известно, как определить проблемы с печенью по внешним признакам

Врачи сообщили, что некоторые внешние признаки могут указывать на проблемы с печенью при их первом появлении. Об этом написал портал "Медикфорум". Медики утверждают, что о заболеваниях печени может свидетельствовать желтизна кожи и склер глаз.

Желтая кожа может быть вызвана еще острой стадией гепатита А или другими вирусными заболеваниями. Врачи советуют обращать внимание на более мелкие детали. Например, о проблемах с печенью очень часто говорят сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа, а также жировики и другие высыпания на коже.

За медицинской помощью следует обратиться, если на коже внезапно начали появляться пигментные пятна, а на щеках и висках образовались прыщи. При появлении этих симптомов требуется сдать анализ крови и сделать УЗИ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, какие бывают заболевания печени и как с ними бороться. Здоровое состояние самой крупной железы человеческого организма - печени - это залог полноценной жизни и доброго расположения духа. Не зря французы называли этот орган «железой настроения». К сожалению, в настоящее время 30% взрослого населения Земли страдают заболеваниями печени. Наиболее частотные из них - гепатозы, гепатиты, фиброзы и циррозы. Отчего возникают эти и другие болезни и как их вовремя обнаружить?

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