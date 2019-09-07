Устраивать перекус поздно вечером будет полезно тем, кто хочет похудеть. Также поздний прием пищи пойдет на пользу и больным диабетом, поскольку умеренное употребление продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.
Зарубежные диетологи подчеркивают, что перед сном можно съесть яйцо вкрутую, небольшое количество миндаля и грецкого ореха, порцию йогурта без сахара, помидоры, огурцы или морковь.
"Поздний перекус должен быть белковым. Можно есть пищу, которая содержит полезные жиры и ограниченное количество углеводов. Такая еда способна ограничить выбросы глюкозы в кровь в течение ночи и поддержать более низкий уровень глюкозы утром", - отмечают специалисты.
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