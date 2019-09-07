Диетологи советуют устраивать перекус поздно вечером

Устраивать перекус поздно вечером будет полезно тем, кто хочет похудеть. Также поздний прием пищи пойдет на пользу и больным диабетом, поскольку умеренное употребление продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.

Зарубежные диетологи подчеркивают, что перед сном можно съесть яйцо вкрутую, небольшое количество миндаля и грецкого ореха, порцию йогурта без сахара, помидоры, огурцы или морковь.

"Поздний перекус должен быть белковым. Можно есть пищу, которая содержит полезные жиры и ограниченное количество углеводов. Такая еда способна ограничить выбросы глюкозы в кровь в течение ночи и поддержать более низкий уровень глюкозы утром", - отмечают специалисты.