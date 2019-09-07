Медики заявили об отсутствии таблеток от ожирения

В настоящее время в мире не существует таблеток и диет, которые бы помогли избавиться от ожирения. Об этом заявил член Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений Жоан Пужоль Рафолс.

По его словам, эпидемия ожирения в последние годы стремительно распространяется во всех развитых странах. Этому способствуют несколько факторов: сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки и неправильное питание. Иногда заболевание может возникнуть из-за генетической предрасположенности.

"У одних вероятность набрать лишний вес выше, чем у других. Например, у азиатов в среднем ниже вес, чем у европейцев", - отметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас нет препаратов, которые бы действительно помогли скинуть лишний вес. Наиболее эффективным методом остается хирургическое вмешательство.

"Нет ни одной диеты, которая показала бы свою эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства для лечения ожирения. Единственный способ - менять свой образ жизни, что крайне сложно. Большинству не удается это сделать", - заключил Рафолс.