В США выдвинули версию о том, что массово губит вейперов

Причиной массовых заболеваний легких у курителей вейпов в США может быть производная от витамина Е субстанция.

Так предполагают в департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Речь идет о масле, которое из него выделяется. Именно его эксперты обнаружили в смесях, которые курили заболевшие.

Тем не менее, этот вывод нельзя назвать окончательным. Указанное вещество используется в качестве пищевых добавок и считается неопасным. Сам же витамин Е содержится в миндале и оливковом масле. Эксперты предполагают, что вред выявляется при вдыхании.

За лето 2019 года 215 человек по всей территории США заболели загадочной болезнью из-за вейпов. Уже два человека скончались. Врачи утверждают, что вспышка неизвестной пока болезни перерастает в эпидемию.