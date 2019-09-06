Причиной массовых заболеваний легких у курителей вейпов в США может быть производная от витамина Е субстанция.
Так предполагают в департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Речь идет о масле, которое из него выделяется. Именно его эксперты обнаружили в смесях, которые курили заболевшие.
Тем не менее, этот вывод нельзя назвать окончательным. Указанное вещество используется в качестве пищевых добавок и считается неопасным. Сам же витамин Е содержится в миндале и оливковом масле. Эксперты предполагают, что вред выявляется при вдыхании.
За лето 2019 года 215 человек по всей территории США заболели загадочной болезнью из-за вейпов. Уже два человека скончались. Врачи утверждают, что вспышка неизвестной пока болезни перерастает в эпидемию.
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