Употребление небольшого количества соли мало способствует болезням кровеносной системы или росту риска смерти.
К такому выводу пришло Европейское общество кардиологов. По словам профессора Салима Юсуфа, эти результаты полностью подтвердили большинство крупных исследований. Они не подтверждают миф о вреде даже небольшого количества соли.
Вредно оказалось только употребление более шести граммов соли в день.
Ранее британские специалисты из Оксфордского университета обнаружили высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.