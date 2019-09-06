Врачи: соль вредна только в больших количествах

Употребление небольшого количества соли мало способствует болезням кровеносной системы или росту риска смерти.

К такому выводу пришло Европейское общество кардиологов. По словам профессора Салима Юсуфа, эти результаты полностью подтвердили большинство крупных исследований. Они не подтверждают миф о вреде даже небольшого количества соли.

Вредно оказалось только употребление более шести граммов соли в день.

Ранее британские специалисты из Оксфордского университета обнаружили высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления.