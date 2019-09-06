Резервный правительственный фонд выделит 26 млн 128 тысяч рублей на закупку и распределение в России психотропных препаратов для детей с хроническими болезнями.
Такое распоряжение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Эти деньги будут переданы минпромторгу для возмещения затрат Московского эндокринного завода по закупке и доставке лекарств, незарегистрированных в России. Всего идет речь о более чем 11 тыс. упаковок. Контролировать целевое использование средств должен также минпромторг.
Напомним, 15 августа была задержана на почте женщина, заказавшая посылку с незарегистрированным веществом - фризиумом для своего страдающего эпилепсией ребенка. Против нее возбудили уголовное дело, но 19 августа оно было закрыто.
Ранее глава фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что запасы фризиума в стране кончаются.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.