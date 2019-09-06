Медведев выделил более 26 млн рублей на лекарства для больных детей

Резервный правительственный фонд выделит 26 млн 128 тысяч рублей на закупку и распределение в России психотропных препаратов для детей с хроническими болезнями.

Такое распоряжение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Эти деньги будут переданы минпромторгу для возмещения затрат Московского эндокринного завода по закупке и доставке лекарств, незарегистрированных в России. Всего идет речь о более чем 11 тыс. упаковок. Контролировать целевое использование средств должен также минпромторг.

Напомним, 15 августа была задержана на почте женщина, заказавшая посылку с незарегистрированным веществом - фризиумом для своего страдающего эпилепсией ребенка. Против нее возбудили уголовное дело, но 19 августа оно было закрыто.

Ранее глава фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что запасы фризиума в стране кончаются.