В Госдуме не поддержали предложение штрафовать граждан, которые не проходят диспансеризацию. Об этом заявил депутат Леонид Огуль.
"Я категорически против этого. Нужно лучше работать министерствам и информировать людей. Это должно быть добровольным, а не принудительным", - сказал он агентству "Москва".
Напомним, накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил закрепить законодательно ответственность жителей страны за свое здоровье и ввести штрафы для тех, кто не проходит диспансеризацию.
По его словам, профилактика в несколько раз снижает затраты на дорогое лечение и препятствует инвалидности.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.