Штрафовать за отказ от диспансеризации нельзя, считают в Госдуме

В Госдуме не поддержали предложение штрафовать граждан, которые не проходят диспансеризацию. Об этом заявил депутат Леонид Огуль.

"Я категорически против этого. Нужно лучше работать министерствам и информировать людей. Это должно быть добровольным, а не принудительным", - сказал он агентству "Москва".

Напомним, накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил закрепить законодательно ответственность жителей страны за свое здоровье и ввести штрафы для тех, кто не проходит диспансеризацию.

По его словам, профилактика в несколько раз снижает затраты на дорогое лечение и препятствует инвалидности.