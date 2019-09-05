Лишний вес у мужчин в подростковом возрасте связан с повышенным риском возникновения сердечного приступа в возрасте до 65 лет. Об этом сообщила доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
В масштабном исследовании приняли участие почти 1,7 миллиона подростков. Пройдя в 18 лет медицинское обследование, они были зачислены на обязательную военную службу. Впоследствии мужчины находились под наблюдением. За время эксперимента было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда случался в возрасте 50 лет.
"Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов", - подытожила специалист.
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