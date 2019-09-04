В африканских республиках Зимбабве и Танзании снижается смертность от ВИЧ. В России же, наоборот, растет.
Такие данные публикует научный журнал The Lancet HIV, их же сообщают в пресс-службе МФТИ. Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.
Наибольший прирост смертности — 17,6% — обнаружен исследователями в Грузии, а инфицирования — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%). При этом в нашей стране причинами называют ограниченный доступ к лечению, большое число наркозависимых и табу на тему ВИЧ и СПИДа в обществе.
Тем не менее, в целом самое печальное положение дел остается на африканском континенте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канадские специалисты из университета Монреаля проследили за работой иммунных клеток носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, и смогли понять причину того, почему лекарственная терапия не может уничтожить заболевание полностью.
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