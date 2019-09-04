Производителей воды в бутылках могут обязать делать "честные этикетки"

Роскачество предлагает ввести систему "честной этикетки" воды.

Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил глава российской некоммерческой организации Максим Протасов.

Специалист отметил, что Роскачество уже обратилось с такой инициативой к вице-премьеру Российской Федерации Алексею Гордееву.

Максим Протасов считает, что необходимо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации. Если, например, поясняет глава Роскачества, на этикетке написано, что вода эта из горного источника, то "каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой".

Специалист отметил, что нововведения следует распространить как на российскую, так и на импортную продукцию.

Ученые из Канады недавно заявили, что справиться с хронической усталостью поможет самая обыкновенная питьевая вода.

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