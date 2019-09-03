Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование выращенных в России арбузов и дынь. Оказалось, что содержание металлов и химических элементов в российских дынях и арбузах превышает допустимую норму. Сотрудники центра рекомендовали не употреблять их людям, которые испытывают проблемы со здоровьем.
Помимо арбузов и дынь в группе риска оказались огурцы сорта "Мева" из Белгородской области, яблоки "Женева эрли", виноград "Плевен", зеленый лук, укроп и петрушка из Тульской области, а также персики от ООО ИЦ "Колибри" из Краснодарского края.
Установленным требованиям к содержанию химических элементов: фосфора, натрия, магния, кальция, калия и железа отвечали лишь персики. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологи считают, что несоответствие растений установленным нормам могли быть вызваны изменением климатических условий, либо влиянием пестицидов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что клубника является опаснейшим источником пестицидов. Специалисты отмечают, что в клубнике, которая продается даже в солидных торговых точках, так много пестицидов, что речь идет о серьезном вреде для жизни и здоровья.
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