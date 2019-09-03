Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов

Здоровье print

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование выращенных в России арбузов и дынь. Оказалось, что содержание металлов и химических элементов в российских дынях и арбузах превышает допустимую норму. Сотрудники центра рекомендовали не употреблять их людям, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Помимо арбузов и дынь в группе риска оказались огурцы сорта "Мева" из Белгородской области, яблоки "Женева эрли", виноград "Плевен", зеленый лук, укроп и петрушка из Тульской области, а также персики от ООО ИЦ "Колибри" из Краснодарского края.

Установленным требованиям к содержанию химических элементов: фосфора, натрия, магния, кальция, калия и железа отвечали лишь персики. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологи считают, что несоответствие растений установленным нормам могли быть вызваны изменением климатических условий, либо влиянием пестицидов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что клубника является опаснейшим источником пестицидов. Специалисты отмечают, что в клубнике, которая продается даже в солидных торговых точках, так много пестицидов, что речь идет о серьезном вреде для жизни и здоровья.

Читайте также:

Фрукты и ягоды тоже могут быть опасными

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы овощи фрукты металлы здоровье химические элементы
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Подростки, принимающие противозачаточные, вырастут депрессивными дамами
Православие
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Грызуны
Как выбрать и обустроить клетку для домашней крысы
Новости Все >
Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
В Оренбурге заведено уголовное дело по факту гибели 65 собак и кошек
Формат Кубка России не будет изменен в следующем сезоне
Еще одна девочка из России получила травмы в бассейне турецкого отеля
Зачем России Монголия
Назван первый соперник Усика в супертяжелом весе
В Москве обеспокоены перерастанием кибервойн в реальные конфликты
Польша снизит объемы закупаемой в РФ нефти и увеличит торговлю с США
Последние материалы
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Названы наиболее подорожавшие направления для путешествий осенью
Как выбрать и обустроить клетку для домашней крысы
Голограмма умершей Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании
В аэропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета
Футболист Ткачук отсудил компенсацию у "Рубина"
215 человек заболели загадочной болезнью в США из-за вейпов. Один умер
Житель Москвы совершил четыре попытки изнасилования за два часа
УЕФА назвал арбитров на матч Шотландия - Россия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
США и Канада. Новости и аналитика
Парадоксы истории. Неизвестная война: 1812 год в Америке
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток - 2" угрозой для всей Европы
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.

Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Туризм
Обнаруженная в Крыму пещера откроется для туристов следующим летом
Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев
Комментарии
Назло Москве? Лукашенко позвал США в нормандский формат
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения
Кантемиру Карамзину, который пожаловался Путину из СИЗО, угрожают
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
В РФ могут быть изменены названия специальностей врачей
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
В РФ могут быть изменены названия специальностей врачей
Президент Молдавии будет просить у Путина скидок на российский газ
История и современность
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
На Украине заявили об угольной катастрофе
На Украине заявили об угольной катастрофе
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Фотогалереи
Кроссоверы с прошлым, которые идут нарасхват в России 5 Фото Кроссоверы с прошлым, которые идут нарасхват в России
Ночные "Страхи" Моргана Фримена 6 Фото Ночные "Страхи" Моргана Фримена
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Домашнее
17-летний британец ослеп и оглох из-за пристрастия к фастфуду
Специалисты рассказали о влиянии пищевой соды на организм
Веселые гаджеты, которые сделают школьную жизнь нескучной
Месячные во время беременности: норма или патология?
От генетического ожирения можно убежать трусцой
Признаки, по которым можно распознать некачественную игрушку
Специалисты: от пива не поправляются
Сон и память: как они работают вместе
Разработана одежда, которая поможет незрячим и глухим общаться с миром
Разработана одежда, которая поможет незрячим и глухим общаться с миром
Эксперты: ложь полезна для развития мозга детей
Эксперты: ложь полезна для развития мозга детей
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Развенчаны мифы о ретиноле
Развенчаны мифы о ретиноле
Как осветлить волосы без вреда
Как осветлить волосы без вреда
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Как украсить пустые углы
Как украсить пустые углы
Забавные фото
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ