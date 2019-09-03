В РФ могут быть изменены названия специальностей врачей

В России могут быть изменены названия специальностей врачей и их обязанности в рамках цифровизации сферы здравоохранения. Об этом заявила член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Так, IT-менеджером здоровья может стать врач общей практики, имеющий знания и опыт в области смежных специальностей, умеющий применять информационные технологии, сказала она агентству "Москва".

Ранее минздрав обновил номенклатуру должностей и требований к специалистам с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. В новом списке 101 специальность.

Сенатор выразила уверенность, что специальность IT-менеджера здоровья может стать одной из профессий будущего. Планируется, что такой врач с помощью гаджетов будет моделировать лечение человека и отслеживать состояние его здоровья.

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