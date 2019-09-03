В Госдуме призвали усилить контроль над спортивным питанием

Депутат Госдумы Николай Говорин призвал усилить контроль над производством спортивного питания. Об этом он заявил, комментируя предложение Роспотребнадзора ввести его обязательную маркировку.

По словам парламентария, которые приводит агентство "Москва", должны быть "серьезные, адекватные возможности" контролировать качество ингридиентов спортпитания. Депутат считает, что нужен перечень веществ, которые можно использовать для его производства.

Он напомнил, что нередко для наращивания мышечной массы в некоторых видах спортивного питания используются андрогены - мужские половые гормоны, и его употребление может закончиться плачевно.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду.

Источник фото: сайт Госдумы

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