Министерство здравоохранения России презентовало новую четырехвалентную вакцину от гриппа в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Ведомство представило целый стенд, содержащий более 300 различных вакцин российского производства.
Представители Минздрава пояснили, что действовали в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил переход страны на полностью новую вакцину от гриппа, который должен произойти за три года. Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, в то время как старая гарантировала защиту лишь от трех штаммов вируса.
Все участники Восточного экономического форума могут привиться новой вакциной прямо на стенде Минздрава.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему необходимо делать прививки от гриппа каждый год. Об этой необходимости нашему изданию рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекций РГМУ, директор московского прививочного центра "Диавакс" Ольга Васильевна Шамшева.
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