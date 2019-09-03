Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как должны питаться школьники.
Еда, отмечают эксперты российского ведомства, должна быть свежей и разнообразной, а приемы пищи — регулярные. Полезнее будет запекать или варить, а не жарить блюда, отмечает Роспотребнадзор.
Согласно предоставленной информации, оптимальным вариантом будет режим питания, включающий в себя завтрак, обед, ужин и два перекуса — например, второй завтрак и полдник.
Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.
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