В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию школьников

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как должны питаться школьники.

Еда, отмечают эксперты российского ведомства, должна быть свежей и разнообразной, а приемы пищи — регулярные. Полезнее будет запекать или варить, а не жарить блюда, отмечает Роспотребнадзор.

Согласно предоставленной информации, оптимальным вариантом будет режим питания, включающий в себя завтрак, обед, ужин и два перекуса — например, второй завтрак и полдник.

Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.