Международная группа ученых нашла способ не только лечить, но и блокировать распространение малярии. Их открытие позволит создать лекарство для полной победы над болезнью.
Как уточняет журнал Science, специалисты выявили белок малярийного плазмодия, который очень важен для развития паразита на протяжении всего жизненного цикла. Препараты, которые воздействуют на этот белок, позволят лечить малярию на любых этапах, значительно улучшая прогноз ее течения.
"Препарат, нацеленный на этот белок, не только вылечит пациента от болезни, но и сделает его незаразным сразу после начала терапии", - сказал один из авторов исследования.
Полученные учеными результаты - это прямой путь к новым лекарствам направленного действия, которые будут еще одним шагом на пути к искоренению малярии. Открытие показало, что лечение уже заболевших пациентов можно начинать, не дожидаясь первых признаков проявления болезни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские ученые из Фонда перспективных исследований совместно с коллегами из холдинга "Швабе" создали опытный образец контактных линз, которые могут выполнять функцию бинокля.
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