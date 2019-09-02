4 сентября в рамках Восточного экономического форума Роспотребнадзор даст официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
На сайте ведомства сообщается, что все участники мероприятия смогут пройти обследование в медкабинете, сделать бесплатную прививку от гриппа. В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом сезоне.
В Роспотребнадзоре добавили, что ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. От гриппа каждый год умирают до 650 тысяч человек.
Глава ведомства Анна Попова рассказала, что всего планируется привить не менее 45% населения. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медработникам.
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