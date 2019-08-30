Запасы жизненно важного для детей с эпилепсией препарата "фризиум" в России заканчиваются, заявила глава фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
По ее словам, прекращение приема в 100% случаев усугубит состояние детей, и каждый 2000-й будет обречен на смерть. Мониава отметила в Facebook, что даже нелегальные поставщики с рынка ушли. Что касается имеющихся в России зарегистрированных препаратов, то они такого эффекта, как фризиум, не имеют, а в ряде случаев могут давать побочные эффекты типа желудочного кровотечения.
15 августа была задержана на почте женщина, заказавшая посылку с фризиумом для своего ребенка. Против нее возбудили уголовное дело, но 19 августа оно было закрыто.
Ранее сообщалось, что правительство поручило минздраву определить потребности в наркотических и психотропных препаратах, которые не производятся в нашей стране.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.