Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России может не остаться препарата "фризиум" для детей с эпилепсией

Здоровье print

Запасы жизненно важного для детей с эпилепсией препарата "фризиум" в России заканчиваются, заявила глава фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, прекращение приема в 100% случаев усугубит состояние детей, и каждый 2000-й будет обречен на смерть. Мониава отметила в Facebook, что даже нелегальные поставщики с рынка ушли. Что касается имеющихся в России зарегистрированных препаратов, то они такого эффекта, как фризиум, не имеют, а в ряде случаев могут давать побочные эффекты типа желудочного кровотечения.

15 августа была задержана на почте женщина, заказавшая посылку с фризиумом для своего ребенка. Против нее возбудили уголовное дело, но 19 августа оно было закрыто.

Ранее сообщалось, что правительство поручило минздраву определить потребности в наркотических и психотропных препаратах, которые не производятся в нашей стране.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фризиум эпилепсия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Ребенок грызет ногти: как поступить родителям
Личность в культуре
Никас Сафронов: формула успеха художника
Здоровье
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Новости Все >
Коммунист Бортко оказался от участия в выборах губернатора Петербурга
В Киеве потребовали от "Ильюшина" изменить название модификации Ан-124
В России может не остаться препарата "фризиум" для детей с эпилепсией
"Четырехдневку" одобрили более половины россиян
В Севастополе избирательный участок оборудовали в старом троллейбусе
Обмен с Украиной: повод ли это назвать РФ "участницей конфликта"
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
Глава Южной Кореи раздает щенков от подаренных ему Ким Чен Ыном собак
Депутат Гренландии считает, что в составе США острову будет лучше
Работник РЖД вырастил плантацию конопли на железнодорожной станции
Последние материалы
В Киеве потребовали от "Ильюшина" изменить название модификации Ан-124
В России может не остаться препарата "фризиум" для детей с эпилепсией
"Четырехдневку" одобрили более половины россиян
В Севастополе избирательный участок оборудовали в старом троллейбусе
Обмен с Украиной: повод ли это назвать РФ "участницей конфликта"
Ребенок грызет ногти: как поступить родителям
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
Глава Южной Кореи раздает щенков от подаренных ему Ким Чен Ыном собак
Депутат Гренландии считает, что в составе США острову будет лучше
Работник РЖД вырастил плантацию конопли на железнодорожной станции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Общество
Песков не запомнил продавщицу, у которой Путин дважды покупал мороженое
Силовые структуры
Заброшенная военная часть. Видеорепортаж сержанта запаса
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Россия
Соцопрос выяснил мнение россиян о мигрантах-гастарбайтерах
Мир. Новости мира
МИД КНР попросил "группу семи" больше "не совать нос в чужие дела"
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
"Четырехдневку" одобрили более половины россиян
Никас Сафронов: формула успеха художника
Заслуженный учитель РФ назвала бредовой идею о продлении каникул
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
На Украине провели учения на случай прекращения транзита газа из России
Глава минкульта Эстонии отклонил приглашение в Санкт-Петербург
Глава минкульта Эстонии отклонил приглашение в Санкт-Петербург
Глава минкульта Эстонии отклонил приглашение в Санкт-Петербург
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
Обмен с Украиной: повод ли это назвать РФ "участницей конфликта"
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Что такое глубокая стимуляция мозга?
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра
Где живет Тина Канделаки: двухуровневый пентхаус и дом в Шелестово
Новый глава МИД Украины: президент поставил задачу "вернуть" Крым
Глава Минкульта Эстонии отклонил приглашение в Санкт-Петербург
Новый глава МИД Украины: президент поставил задачу "вернуть" Крым
Во Львове на памятнике Бандере неизвестные нарисовали серп и молот
Что спасет российскую науку?
История и современность
Земля 2069: футурологи рассказали о будущем человечества
Земля 2069: футурологи рассказали о будущем человечества
Как средневековые запреты сформировали имидж курицы
Как средневековые запреты сформировали имидж курицы
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и причем здесь Фанни Каплан
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и причем здесь Фанни Каплан
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Фотогалереи
Лучшие европейские автомобили 7 Фото Лучшие европейские автомобили
Сексуальные рабыни Харви Вайнштейна 8 Фото Сексуальные рабыни Харви Вайнштейна
Летающий пес 7 Фото Летающий пес
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Отдых, от которого дух захватывает 7 Фото Отдых, от которого дух захватывает
Домашнее
Что такое параплегия?
Стали известны пути заражения паразитическими червями в бронзовом веке
Актриса Деми Мур раскрыла секрет своей молодости
Почему не стоит становиться красивой посредством имплантатов
Симптомы панической атаки
Ноутбуки с Wi-Fi вредят подвижности сперматозоидов
Анна Седокова рассказала, как ей удалось похудеть после третьих родов
Робот-змея поможет очистить сосуды мозга от тромбов
В Британии предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам
В Британии предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам
Жительница США лишилась обеих ног и пальцев на руках из-за укуса собаки
Жительница США лишилась обеих ног и пальцев на руках из-за укуса собаки
Антитренды осеннего сезона
Антитренды осеннего сезона
Что такое косметическое голодание
Что такое косметическое голодание
Причины выпадения ресниц
Причины выпадения ресниц
Как похудеть после родов
Как похудеть после родов
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
Осенний уют: советы дизайнеров
Осенний уют: советы дизайнеров
Когда маленькая кухня круче большой
Когда маленькая кухня круче большой
Забавные фото
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ