Эксперт: веганские диеты родителей снижают уровень интеллекта их детей

Новомодные веганские диеты грозят снижением уровня интеллекта у следующего поколения.

Об этом предупреждает эксперт по питанию из Великобритании Эмма Дербишир.

По словам специалиста, отказ от продуктов животного происхождения — молока, мяса, яиц — исключает из рациона холин. Вещество это, указывает Эмма Дербишир, играет огромную роль в правильной работе человеческого мозга.

Особенно холин важен при беременности, отмечает эксперт по питанию. Вещество играет важную роль в развитии мозга ребенка, поясняет Дербишир.