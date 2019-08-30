Новомодные веганские диеты грозят снижением уровня интеллекта у следующего поколения.
Об этом предупреждает эксперт по питанию из Великобритании Эмма Дербишир.
По словам специалиста, отказ от продуктов животного происхождения — молока, мяса, яиц — исключает из рациона холин. Вещество это, указывает Эмма Дербишир, играет огромную роль в правильной работе человеческого мозга.
Особенно холин важен при беременности, отмечает эксперт по питанию. Вещество играет важную роль в развитии мозга ребенка, поясняет Дербишир.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.