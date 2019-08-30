Роскачество: пищевые добавки в вине не вредны

Пищевые добавки в вине не вредят качеству и нередко используются по исторической традиции, сообщил РИА «Новости» замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Так, по его словам, сульфит, известный как сернистый ангидрид, позволяет защитить разлитое в бутылки вино при хранении и перевозке. Что касается диоксида серы (Е220), то с его помощью избавляются от микроорганизмов после брожения, чтобы не перегревать вино и не терять тем самым свежесть и фруктовый аромат. Этим веществом окуривали винные амфоры еще в Древней Греции и Урарту.

Вообще же сера в вине может находиться в свободном или связанном состоянии. В первом случае она скапливается между виной и пробкой и быстро улетучивается после открытия. Связанная - в вине растворена строго согласно регламенту. При этом нормы содержания диоксида серы в России жестче, чем в Европе.

Ранее в Роскачестве описали критерий плохого вина.