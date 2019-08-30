Пищевые добавки в вине не вредят качеству и нередко используются по исторической традиции, сообщил РИА «Новости» замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Так, по его словам, сульфит, известный как сернистый ангидрид, позволяет защитить разлитое в бутылки вино при хранении и перевозке. Что касается диоксида серы (Е220), то с его помощью избавляются от микроорганизмов после брожения, чтобы не перегревать вино и не терять тем самым свежесть и фруктовый аромат. Этим веществом окуривали винные амфоры еще в Древней Греции и Урарту.
Вообще же сера в вине может находиться в свободном или связанном состоянии. В первом случае она скапливается между виной и пробкой и быстро улетучивается после открытия. Связанная - в вине растворена строго согласно регламенту. При этом нормы содержания диоксида серы в России жестче, чем в Европе.
Ранее в Роскачестве описали критерий плохого вина.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.