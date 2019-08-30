ВОЗ: ложные сведения об иммунизации так же опасны, как болезни

Дезинформация об иммунизации, распространяемая в соцсетях, так же опасна, как болезни, с которыми борются вакцины, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что недостоверные данные о вакцинации распространялись, в частности, во время кампаний по иммунизации от полиомиелита в Пакистане и от желтой лихорадки в Южной Америке. По его словам, для борьбы с этим явлением нужны коллективные усилия.

Гебрейесус констатировал, что ежегодно вакцины спасают минимум 2 млн жизней. Именно благодаря им была искоренена оспа и уменьшена заболеваемость полиомиелитом и корью.

В ВОЗ считают вакцины одной из наиболее мощных инноваций в истории общественного здравоохранения.

Глава организации подчеркнул, что для формирования адекватного общественного мнения по поводу вакцинации правительства государств должны создавать системы здравоохранения, достойные доверия.

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