Дезинформация об иммунизации, распространяемая в соцсетях, так же опасна, как болезни, с которыми борются вакцины, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что недостоверные данные о вакцинации распространялись, в частности, во время кампаний по иммунизации от полиомиелита в Пакистане и от желтой лихорадки в Южной Америке. По его словам, для борьбы с этим явлением нужны коллективные усилия.
Гебрейесус констатировал, что ежегодно вакцины спасают минимум 2 млн жизней. Именно благодаря им была искоренена оспа и уменьшена заболеваемость полиомиелитом и корью.
В ВОЗ считают вакцины одной из наиболее мощных инноваций в истории общественного здравоохранения.
Глава организации подчеркнул, что для формирования адекватного общественного мнения по поводу вакцинации правительства государств должны создавать системы здравоохранения, достойные доверия.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.