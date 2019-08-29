Ученые назвали мяту главным природным успокоительным

Мята является одним из главных природных успокоительных, она помогает людям значительно снизить уровень стресса.

Как сообщает портал MedikForum, это растение можно употреблять в пищу или использовать в качестве ароматизатора. Мята также помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают концентрацию.

По словам специалистов, уровень стресса поможет снизить черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Успокоительным действием обладает и ромашка. Помочь она может в том числе людям, страдающим от бессонницы. В перечень растений, которые снижают стресс, вошла вечерняя приамбула.

"В этом диком желтом цветке содержится вещество триптофан. Это вещество используют в производстве естественного антидепрессанта - гормона серотонина", - объяснили ученые.