Мята является одним из главных природных успокоительных, она помогает людям значительно снизить уровень стресса.
Как сообщает портал MedikForum, это растение можно употреблять в пищу или использовать в качестве ароматизатора. Мята также помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают концентрацию.
По словам специалистов, уровень стресса поможет снизить черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Успокоительным действием обладает и ромашка. Помочь она может в том числе людям, страдающим от бессонницы. В перечень растений, которые снижают стресс, вошла вечерняя приамбула.
"В этом диком желтом цветке содержится вещество триптофан. Это вещество используют в производстве естественного антидепрессанта - гормона серотонина", - объяснили ученые.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.