В госпитале Бурденко провели уникальную операцию на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко впервые в России провели уникальную операцию на позвоночнике. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации", - отмечается в сообщении.

При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга. Это позволило сократить период реабилитации после операции и снизить риск возникновения инфекционных осложнений. Пациента выписали уже на третьи сутки.

Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко является крупнейшим многопрофильным лечебным центром, который оказывает медицинскую помощь как военным, так и гражданским лицам.