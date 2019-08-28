Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева дала рекомендации по составлению рациона для учеников школ. По ее словам, детей в начальных классах необходимо кормить по 5-6 раз в день. Перерыв между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа.
"Если снизить количество приемов пищи - это приведет к большему потреблению еды за раз, что скажется на размерах желудка. Увеличивая количество приемов пищи можно снизить аппетит ребенка", - пояснила Брежнева.
Диетолог порекомендовала за час до сна давать ребенку кисломолочный напиток. Также Татьяна Брежнева обратила внимание родителей на то, чтобы они прививали детям навыки соблюдения правил гигиены: мыть руки, фрукты, овощи и другую еду перед употреблением.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.