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Диетолог порекомендовала кормить школьников шесть раз в день

Здоровье print

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева дала рекомендации по составлению рациона для учеников школ. По ее словам, детей в начальных классах необходимо кормить по 5-6 раз в день. Перерыв между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа.

"Если снизить количество приемов пищи - это приведет к большему потреблению еды за раз, что скажется на размерах желудка. Увеличивая количество приемов пищи можно снизить аппетит ребенка", - пояснила Брежнева.

Диетолог порекомендовала за час до сна давать ребенку кисломолочный напиток. Также Татьяна Брежнева обратила внимание родителей на то, чтобы они прививали детям навыки соблюдения правил гигиены: мыть руки, фрукты, овощи и другую еду перед употреблением.

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