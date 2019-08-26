Специалисты признали опасным чихание с одновременно закрытым ртом и носом. Это может спровоцировать проблемы с органами слуха. Такое мнение высказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
По его словам, все чихание делят на три вида: проявление аллергической реакции, простуды и рефлекса (когда яркий свет бьет по сетчатке при выходе из темного помещения на улицу). Аллергены и инфекцию нужно обязательно вывести наружу, а не задерживать в организме, считает эксперт.
Чихание "в себя" может привести к тому, что слизь под давлением попадет в слуховые трубы и вызовет их воспаление. Также резко повысится внутричерепное давление. Здоровый человек при этом не почувствует никаких последствий. Пожилым людям, а также пациентам с вегетососудистой дистонией станет плохо. Повышенное давление в итоге может вызвать носовое кровотечение.
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