Специалисты признали опасным чихание с закрытым ртом и носом

Специалисты признали опасным чихание с одновременно закрытым ртом и носом. Это может спровоцировать проблемы с органами слуха. Такое мнение высказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, все чихание делят на три вида: проявление аллергической реакции, простуды и рефлекса (когда яркий свет бьет по сетчатке при выходе из темного помещения на улицу). Аллергены и инфекцию нужно обязательно вывести наружу, а не задерживать в организме, считает эксперт.

Чихание "в себя" может привести к тому, что слизь под давлением попадет в слуховые трубы и вызовет их воспаление. Также резко повысится внутричерепное давление. Здоровый человек при этом не почувствует никаких последствий. Пожилым людям, а также пациентам с вегетососудистой дистонией станет плохо. Повышенное давление в итоге может вызвать носовое кровотечение.