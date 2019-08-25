Ученые установили связь диабета с повышенным риском развития рака

Специалисты некоммерческого клинического исследовательского центра в Калифорнии обнаружили связи диабета и повышенного риска развития онкологии. Об этом пишем новостной портал Newsweek.

Исследователи установили, что из-за высокого содержания глюкозы в крови растет и вероятность повреждения ДНК человека. У диабетиков цепи ДНК более хрупкие, чем у остальных людей. Они также обладают меньшей способностью восстанавливаться. Именно эти факторы и проводят к геномной нестабильности, которая в дальнейшем может стать причиной появления рака.

"С ростом числа больных диабетом будет расти и число больных раком. Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это в свою очередь увеличивает риск развития рака. Такой вот разрушительный вечный двигатель", - объясняет один из авторов исследования.

Ранее французские ученые выяснили, что сладкая газировка и фруктовые соки повышают риск развития рака. Употребление газировки повышает риск развития рака любой формы на 18%, а рака груди - на 22%. Фруктовый сок увеличивает этот риск на 12%. Искусственные подсластители, несладкие чай и кофе оказались безопасны.