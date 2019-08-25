Ученые признали четвертую отрицательную группу крови самой опасной

Самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом. К такому выводу пришли британские специалисты из Гарвардского университета.

По словам исследователей, группа крови действительно оказывает влияние на здоровье человека. Люди с редкой четвертой отрицательной группой намного чаще других страдают от онкологических заболеваний.

Во всем мире, по приблизительным оценкам медиков, проживает около 8% людей с такой группой крови. У них очень редко бывают дети, а если и рождаются, то всегда одного пола, указывают ученые.

Ранее американские специалисты из Университета Вермонта выяснили, что обладатели четвертой отрицательной группы подвержены инсультам и изменениям мозга. У них часто встречаются проблемы с мышлением или памятью. Риск развития старческой деменции у них на 82% выше. Люди с такой группкой крови обладают слабым иммунитетом, поэтому много болеют.