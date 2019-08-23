Врач опроверг влияние семечек на развитие аппендицита

Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил завотделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Андрей Кригер.

По его словам, к настоящему времени факторы, влияющие на это, неизвестны. Нет доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или предпочтения в еде как-то отражаются на данном заболевании, но "семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют", сказал доктор медицинских наук РИА Новости.

Он добавил, что мужчины и женщины обращаются в больницу с аппендицитом с одинаковой частотой. У пожилых он бывает реже, так как это заболевание касается в основном людей работоспособного возраста.