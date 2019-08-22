ВОЗ не признала микропластик в питьевой воде опасным для здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не считает, что микропластик в питьевой воде причиняет вред здоровью людей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте международной организации.

"Судя по ограниченной информации, имеющейся в нашем распоряжении, микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья в сегодняшних концентрациях. Вместе с тем нам нужно знать больше. Необходимо также остановить рост загрязнения пластиком во всем мире", - отметили специалисты.

По данным организации, частицы микропластика не растворяются в организме человека, однако крайне малые частицы все же могут всасываться в организм и перемещаться по телу. При этом подчеркивается, что существующих данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Ранее британские ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах живых существ, обитающих даже на самых больших глубинах.