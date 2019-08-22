Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не считает, что микропластик в питьевой воде причиняет вред здоровью людей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте международной организации.
"Судя по ограниченной информации, имеющейся в нашем распоряжении, микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья в сегодняшних концентрациях. Вместе с тем нам нужно знать больше. Необходимо также остановить рост загрязнения пластиком во всем мире", - отметили специалисты.
По данным организации, частицы микропластика не растворяются в организме человека, однако крайне малые частицы все же могут всасываться в организм и перемещаться по телу. При этом подчеркивается, что существующих данных пока недостаточно для окончательных выводов.
Ранее британские ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах живых существ, обитающих даже на самых больших глубинах.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд. Как будем забирать долги и будем ли, хотя бы у основных должников?