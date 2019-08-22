Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже в том случае, если человек курил в течение двадцати лет. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Вандербильта.
Как уточняет медицинский журнал JAMA, масштабное исследование с участием более 9 тысяч добровольцев продолжалось с 1954 по 2014 год. По результатам многолетних наблюдений специалисты выяснили, что риск возникновения болезней сердца можно снизить на 39% в течение первых пяти лет после полного отказа от сигарет.
Даже курильщику "со стажем" нужно не курить в течение двух десятков лет, чтобы значительно уменьшить риск появлениях и развития заболеваний до уровня, который наблюдается у людей, никогда не зависевших от этой вредной привычки.
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