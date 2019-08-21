В Минздраве дали рекомендации для борьбы со стрессом

Эксперты Министерства здравоохранения обращают внимание россиян на опасность стресса, из-за которого очень часто возникают ишемическая болезнь сердца, гипертония и бронхиальная астма. В ведомстве рекомендуют употреблять в пищу имбирь, бананы и орехи, чтобы преодолеть стресс.

Более того, специалисты отмечают большую роль в борьбе со стрессом здорового сна. Чтобы не иметь проблем со здоровьем и высоких рисков развития болезней человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки. Также в ведомстве советуют чередовать отдых с физическим и умственным трудом.

Эксперты предостерегают россиян от табака и алкоголя, которые могут ввести человека в особое состояние, временно избавляющее от симптомов стресса, но наносящее серьезный урон здоровью.