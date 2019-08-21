Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Минздраве дали рекомендации для борьбы со стрессом

Здоровье print

Эксперты Министерства здравоохранения обращают внимание россиян на опасность стресса, из-за которого очень часто возникают ишемическая болезнь сердца, гипертония и бронхиальная астма. В ведомстве рекомендуют употреблять в пищу имбирь, бананы и орехи, чтобы преодолеть стресс.

Более того, специалисты отмечают большую роль в борьбе со стрессом здорового сна. Чтобы не иметь проблем со здоровьем и высоких рисков развития болезней человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки. Также в ведомстве советуют чередовать отдых с физическим и умственным трудом.

Эксперты предостерегают россиян от табака и алкоголя, которые могут ввести человека в особое состояние, временно избавляющее от симптомов стресса, но наносящее серьезный урон здоровью.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы спорт стресс питание минздрав здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Гипотония: симптомы и диагностика
Ближний Восток
Почему террористы прикрываются ваххабизмом
Туризм
Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио
Новости Все >
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Экипаж А321, который аварийно сел в Подмосковье, пригласили в Крым
В Совфеде заявили, что G7 надо превратить в G10 с участием Индии и КНР
В "Яндексе" рассказали о запросах россиян, забывших название фильма
В Минздраве дали рекомендации для борьбы со стрессом
Милонов предложил создать надзорный орган в сфере прав животных
Ученые из Бельгии выяснили кто лучше - Месси или Роналду
Трамп решил отменить визит в Данию из-за Гренландии
В Оренбурге экстренно сел самолет "Уральских авиалиний"
У президента Уругвая диагностировали рак легкого
Последние материалы
Милонов предложил создать надзорный орган в сфере прав животных
Трамп решил отменить визит в Данию из-за Гренландии
Ученые из Бельгии выяснили кто лучше - Месси или Роналду
В Оренбурге экстренно сел самолет "Уральских авиалиний"
У президента Уругвая диагностировали рак легкого
Китай и Россия созывают Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Семьям предложено выделять деньги на 1 сентября
Макрон и Трамп решили пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году
Стивен Бигэн отказался от должности посла США в Москве
Киану Ривз примет участие в съемках четвертой "Матрицы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены

Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.

Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Кадыров рассказал об условии, на котором Чечня вошла в состав России
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Как отсрочить осень жизни?
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Политолог о выборах: с мышами и паразитами не договариваются
Охране Сбербанка могут дать право задерживать нарушителей
Зюганов: надо менять курс и усиливать состав правительства
Зюганов: надо менять курс и усиливать состав правительства
Зюганов: надо менять курс и усиливать состав правительства
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Семьям предложено выделять деньги на 1 сентября
История и современность
Немецко-египетские археологи нашли остатки храма Хоремхеба
Немецко-египетские археологи нашли остатки храма Хоремхеба
Археологи нашли пандус, с помощью которого строились великие пирамиды
Археологи нашли пандус, с помощью которого строились великие пирамиды
Китай и Россия созывают Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Китай и Россия созывают Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Эксперт: ядерная ракета "Буревестник" войдет в состав "Мертвой руки"
Эксперт: ядерная ракета "Буревестник" войдет в состав "Мертвой руки"
В США признали нарушение ДРСМД
В США признали нарушение ДРСМД
Сестёр Хачатурян, которые убили отца, признали жертвами насилия
Сестёр Хачатурян, которые убили отца, признали жертвами насилия
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Остеонекроз челюсти: причины, симптомы, лечение
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Что такое "ленивый глаз"? Амблиопия против косоглазия
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Кокосовое масло - эликсир красоты
Кокосовое масло - эликсир красоты
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
Одеваем окна: 9 советов
Одеваем окна: 9 советов
12 способов визуально увеличить высоту потолка
12 способов визуально увеличить высоту потолка
Забавные фото
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ