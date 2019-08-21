Медики отмечают, что далеко не все боли в груди вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, очень часто за проблемы с сердцем принимают межреберную невралгию, которая сопровождается болями и дискомфортом в области сердца.
Также с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут путать невроз, который вызывает приступы колющей и режущей боли. Более того, человек может ощущать боли похожие на сердечный приступ во время глубокой депрессии или сильного стресса. Это происходит из-за того, чтобы мышцы находятся в состоянии сильного напряжения.
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