Медики рассказали о болях в груди, которые не связаны с сердцем

Медики отмечают, что далеко не все боли в груди вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, очень часто за проблемы с сердцем принимают межреберную невралгию, которая сопровождается болями и дискомфортом в области сердца.

Также с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут путать невроз, который вызывает приступы колющей и режущей боли. Более того, человек может ощущать боли похожие на сердечный приступ во время глубокой депрессии или сильного стресса. Это происходит из-за того, чтобы мышцы находятся в состоянии сильного напряжения.