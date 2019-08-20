Врачи: йод слишком агрессивно воздействует на кожу

Врачи рассказали, что спиртовой йод нельзя использовать для обработки глубоких ран, поскольку он слишком агрессивно воздействует на кожу. Медики утверждают, что йод - как и зеленку можно использовать только для обработки неглубоких ссадин.

Специалисты рекомендуют использовать более "гуманные" обеззараживающие водные средства.

"Сегодня медицина предлагает более лояльные водные растворы на основе йода, которые не грозят поврежденной коже химическими ожогами", - пояснил хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

Заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова отметила, что зеленка и йод имеют сильное бактерицидное действие. То есть уничтожают все бактерии в зоне нанесения.