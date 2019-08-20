Врачи связали объем талии с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты Министерства здравоохранения России дали рекомендации по снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, на болезни сердца серьезно влияет объем талии.

Вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин повышается у женщин с окружностью талии более 80 сантиметров. Для мужчин опасный показатель талии составляет от 94 сантиметров и выше.

Эксперты советуют уделять умеренной физической нагрузке около 30 минут в день, чтобы снизить риск инсульта и инфаркта. Также врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек и употреблять не менее 500 грамм свежих фруктов ежедневно.