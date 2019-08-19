Центр по контролю и профилактике заболеваний из США исследует сразу 94 случая неизвестной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.
Сообщения о заболевании, жертвами которого стали подростки и люди молодого возраста, поступали сразу из 14 штатов страны.
Врачи считают, что причиной болезни стала не инфекция, а курение электронных сигарет.
У всех пациентов наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, в ряде случаев требующие госпитализации.
Симптомами неизвестной болезни ученые называют боль в груди, лихорадку, диарею, кашель, одышку, пищевые расстройства и потерю веса.
Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний из США отмечают, что ищут лекарство.
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