В США изучают вызванную электронными сигаретами неизвестную болезнь

Центр по контролю и профилактике заболеваний из США исследует сразу 94 случая неизвестной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.

Сообщения о заболевании, жертвами которого стали подростки и люди молодого возраста, поступали сразу из 14 штатов страны.

Врачи считают, что причиной болезни стала не инфекция, а курение электронных сигарет.

У всех пациентов наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, в ряде случаев требующие госпитализации.

Симптомами неизвестной болезни ученые называют боль в груди, лихорадку, диарею, кашель, одышку, пищевые расстройства и потерю веса.

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний из США отмечают, что ищут лекарство.