Специалисты из Роскачества дали россиянам несколько советов относительно выбора майонеза.
В первую очередь необходимо обратить внимание на условия его хранения и наличие в его составе яичных продуктов. В хорошем майонезе, предупреждают специалисты, яиц должно быть больше, чем других ингредиентов.
Натуральный майонез, отметили в Роскачестве, имеет простой состав, а срок его хранения не может превышать трех недель.
Не будет лишним обратить внимание и на внешний вид. Так, говорят специалисты, цвет продукта должен быть белым либо желтовато-кремовым, а консистенция должна быть однородной и напоминать сметану.
Хранить майонез необходимо при температуре от 0 до +18 градусов по Цельсию.
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